Ponte Trischitta | Si può andare avanti anche con il diniego della Corte dei Conti lo prevede la legge
Rallenta l'iter per la costruzione del Ponte. Ieri la Corte dei Conti ha aperto una richiesta di deferimento all'organo collegiale della delibera approvata ad agosto dal Cipess. Ritenuti non superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame del provvedimento. Una decisiva frenata per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
