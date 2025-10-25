Ponte sull' Ozzeri | al via i lavori della Provincia di Pisa

Vecchiano, 25 ottobre 2025 - Nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere per l'avvio dei lavori di riparazione al ponte di Ripafratta a cura della Provincia di Pisa, con il montaggio del ponteggio sospeso. "Confidiamo così, in accordo con la struttura tecnica provinciale, sempre salvo imprevisti e condizioni meteo permettendo, entro il prossimo periodo natalizio di restituire alla collettività la funzionalità del ponte sull'Ozzeri, con limitazione di portata a 26 t e possibilità di transito eccezionale fino a 44 tonnellate. L'intervento consisterà in riparazioni locali della spalla in riva destra (mediante consolidamentro con micropali, ndr) e dell'impalcato, per una spesa presunta al momento pari a circa 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

