Ponte sullo Stretto la Lega esulta per il boom di candidature | Segnale dei giovani che credono nel futuro

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano quasi 4.000 candidature in poco più di 24 ore per lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, segno di un interesse crescente verso una delle opere più attese e discusse d’Italia. Per la Lega, il dato rappresenta una risposta chiara e positiva da parte dei giovani che vedono nel progetto un’occasione di lavoro e di crescita professionale. Furgiuele: “Segnale di entusiasmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ponte sullo stretto la lega esulta per il boom di candidature segnale dei giovani che credono nel futuro

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, la Lega esulta per il boom di candidature: “Segnale dei giovani che credono nel futuro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ponte stretto lega esultaPonte sullo Stretto, la Lega esulta per il boom di candidature: “Segnale dei giovani che credono nel futuro” - 000 candidature in poco più di 24 ore per lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto , segno di un interesse crescente verso una ... Come scrive gazzettadelsud.it

ponte stretto lega esultaPonte sullo Stretto, è boom di candidature. Furgiuele (Lega): «Segnale dell'entusiasmo dei giovani» - Il commento del vicecapogruppo e deputato calabrese del carroccio: «Mentre qualcuno preferisce gli scioperi, noi crediamo nell'aprire opportunità» ... Si legge su ecodellojonio.it

ponte stretto lega esultaPonte sullo Stretto, Germanà (Lega): “dalla Corte dei Conti ostilità all’opera” - “La Corte dei conti, pur agendo nel perimetro delle sue competenze, dimostra un’ostilità senza precedenti contro il Ponte sullo Stretto, che ha evidentemente l’unica colpa di essere un’opera per il Su ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Lega Esulta