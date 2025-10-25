Ponte sullo Stretto la Lega esulta per il boom di candidature | Segnale dei giovani che credono nel futuro
Arrivano quasi 4.000 candidature in poco più di 24 ore per lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, segno di un interesse crescente verso una delle opere più attese e discusse d’Italia. Per la Lega, il dato rappresenta una risposta chiara e positiva da parte dei giovani che vedono nel progetto un’occasione di lavoro e di crescita professionale. Furgiuele: “Segnale di entusiasmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non c’è il via libera per il Ponte sullo Stretto di Messina anzi, l’iter si complica ancora di più. La delibera del Comitato interministeriale per le grandi opere (Cipess), che il 6 agosto ha approvato il progetto definitivo, rischia seriamente la bocciatura della Corte d - facebook.com Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, la Lega esulta per il boom di candidature: “Segnale dei giovani che credono nel futuro” - 000 candidature in poco più di 24 ore per lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto , segno di un interesse crescente verso una ... Come scrive gazzettadelsud.it
Ponte sullo Stretto, è boom di candidature. Furgiuele (Lega): «Segnale dell'entusiasmo dei giovani» - Il commento del vicecapogruppo e deputato calabrese del carroccio: «Mentre qualcuno preferisce gli scioperi, noi crediamo nell'aprire opportunità» ... Si legge su ecodellojonio.it
Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “dalla Corte dei Conti ostilità all’opera” - “La Corte dei conti, pur agendo nel perimetro delle sue competenze, dimostra un’ostilità senza precedenti contro il Ponte sullo Stretto, che ha evidentemente l’unica colpa di essere un’opera per il Su ... Da strettoweb.com