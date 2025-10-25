Ponte sullo Stretto Caminiti | La Corte dei Conti conferma la necessità di studi e correttivi al progetto

Reggiotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esame a sezioni unite della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto del ponte sullo Stretto non sorprende il Comune di Villa San Giovanni.“Non c'è nulla di nuovo nei rilievi della Corte - afferma la sindaca Giusy Caminiti - che, infatti, già a settembre, aveva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

