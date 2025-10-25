Ponte quasi 4mila candidature alle selezioni di Webuild

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'iter per la costruzione del Ponte rallenta, “causa” deferimento Corte dei Conti, è boom di candidature per le posizioni di lavoro aperte da Webuild. In appena 24 ore ben 3800 persone hanno registrato i propri dati sul portale online da ieri. Come riporta La Presse, il sito ufficiale del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ponte Quasi 4mila Candidature