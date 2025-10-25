Ponte della Colombiera da lunedì nuova chiusura

L’ondata di maltempo del 25 ottobre 2011 si scatenò anche alla foce del Magra. L’intuizione del maresciallo dei carabinieri Alberto Poletti e dell’architetto del Comune di Ameglia, il compianto Aldo Pigoni, evitò il dramma. Decisero di chiudere al transito il ponte della Colombiera vista l’ondata di piena in corso di livello eccezionale. Pochi attimi dopo la decisione, appena passato il mezzo della Protezione civile, l’infrastruttura di collegamento tra le due sponde del fiume crollò di colpo. A distanza di anni, tra ricostruzioni e manutenzioni, il ponte nel frattempo passato alla competenza di Anas ancora non è tranquillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte della Colombiera, da lunedì nuova chiusura

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ponte sullo Stretto, nuova lettera della commissione Ue per chiedere “chiarimenti” sull’impatto ambientale - La commissione Ue ha inviato una nuova lettera al ministero dell’Ambiente per chiedere chiarimenti sull’impatto ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ponte sullo Stretto, cosa dice la nuova lettera inviata dall’Ue e come ha risposto il governo - La Commissione europea ha inviato una lettera al Mase per chiedere nuovi chiarimenti sul Ponte sullo Stretto in seguito ai diversi reclami sulla violazione dei vincoli ambientali del progetto. Da fanpage.it

Bonelli, dalla Ue nuova lettera di chiarimenti sul Ponte - "Poche ore fa l'Unione europea ha trasmesso all'Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche ... Scrive ansa.it