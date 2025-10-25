Pompei turista statunitense ruba pietre dagli scavi | denunciato dai Carabinieri

Nuovo furto nel Parco Archeologico: dopo il caso del turista polacco, un pensionato americano tenta di portare via reperti come “souvenir”. Pompei – Ancora un furto negli scavi del Parco Archeologico più famoso al mondo. Dopo il caso del turista polacco di pochi giorni fa, questa volta a finire nei guai è stato un pensionato statunitense, denunciato dai Carabinieri per il furto di reperti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il furto tra le rovine di via delle Ginestre. L’uomo, in visita agli scavi, ha raccolto alcune pietre antiche lungo via delle Ginestre, parte dell’inestimabile patrimonio archeologico della città romana sepolta dalle ceneri del Vesuvio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

