Pompei turista americano ruba reperti | denunciato

Un turista statunitense è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. “Volevo portarmi a casa un ricordo”. Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. L’ennesimo furto in uno dei siti archeologici più importanti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pompei, turista americano ruba reperti: denunciato

