Pompei turista americano ruba reperti al Parco archeologico | denunciato
“Volevo portarmi a casa un ricordo”. Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. L’ennesimo furto in uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, l’ultimo era stato compiuto quattro giorni fa da un turista polacco, si è verificato ieri quando un pensionato proveniente dagli Stati Uniti ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre e le ha infilate nello zaino, allontanandosi poi verso l’uscita del parco. La scena non è passata però inosservata agli altri turisti, che hanno avvisato le guardie giurate che controllano il parco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Pompei - Turista Polacco ruba pietre come souvenir: denunciato dai carabinieri Servizio di #CarmineDArgenio #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
A Pompei turista prende pietre per ricordo ma viene fermato - Notizie - http://Ansa.it - X Vai su X
Turista americano ruba reperti in scavi di Pompei,denunciato - Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. Da ansa.it
Turista americano ruba pietre dagli Scavi - A pochi giorni dalla denuncia di un turista polacco, nuovo caso di furto di reperti negli scavi di Pompei. Lo riporta ilroma.net
Pompei, furto all'interno degli Scavi: denunciato turista statunitense - Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Come scrive msn.com