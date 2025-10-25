Pompei turista americano ruba pietre dagli scavi | Sono per ricordo

25 ott 2025

(Adnkronos) – Ha raccolto alcune pietre dagli scavi di Pompei, le ha messe nello zaino e si è allontanato verso l'uscita. Protagonista è un turista americano, scoperto e denunciato dai carabinieri. Un caso simile è avvenuto solo 4 giorni fa, in quel caso si era trattato di un turista polacco.  Il cittadino statunitense si trovava . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

