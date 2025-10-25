Pomeriggio di caos e paura in un bar di Como | tre denunciati dopo lancio di bicchieri e insulti ai clienti

Un pomeriggio ad alta tensione ieri, venerdì 24 ottobre, in un bar di via Leoni a Como: tre uomini in evidente stato di ebbrezza hanno dato in escandescenze tra urla, insulti e lanci di bicchieri, disturbando i clienti presenti. L’intervento della polizia di stato di Como ha riportato la calma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

