Tempo di lettura: 3 minuti Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Il Comune di Pollica si prepara a celebrare un anniversario speciale: 15 anni dal riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. E lo fa nel modo più autentico e mediterraneo possibile: condividendo cibo, storie, emozioni e bellezza, in un grande abbraccio collettivo che unisce persone, borghi e generazioni. Come ogni anno, “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” trasforma il Cilento in un laboratorio di felicità condivisa: un mosaico di eventi, incontri e sapori che raccontano uno stile di vita diventato patrimonio del mondo intero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pollica, Buon compleanno Dieta Mediterranea: dal 14 al 16 novembre tre giorni di musica, sapori e performance artistiche