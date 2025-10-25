Poliziotti non graditi alle nozze Fornero Salvini

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva finir male, la trama era scritta. Lui, il Capitano della ruspa, lei, la Professoressa delle lacrime. Eccoli lì, sposi inattesi di un matrimonio d’interesse, celebrato tra conti pubblici e il silenzio imbarazzato di alcuni sindacati di polizia. Salvini aveva giurato che avrebbe abolito la Fornero, una promessa solenne, distintivo da campagna elettorale. Ma dieci . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

poliziotti non graditi alle nozze fornero salvini

© Lidentita.it - Poliziotti non graditi alle nozze Fornero Salvini

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Poliziotti Graditi Nozze Fornero