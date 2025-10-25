Polizia Locale di Napoli | sequestrate oltre mille SIM telefoniche usate per attività illecite

Tempo di lettura: 2 minuti Un’attività info-investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di oltre 1.000 schede SIM telefoniche già attivate e pronte per essere utilizzate in una vasta gamma di attività criminali. L’intervento è avvenuto in Piazza De Nicola, nei pressi dell’ex Tribunale, dove è stato individuato un punto vendita di telefonia mobile nel quale le schede SIM, appartenenti a un operatore internazionale, risultavano intestate a soggetti estranei o prive di documentazione d’identità valida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

