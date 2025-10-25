Polizia Locale di Napoli | sequestrate oltre mille SIM telefoniche usate per attività illecite
Tempo di lettura: 2 minuti Un’attività info-investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di oltre 1.000 schede SIM telefoniche già attivate e pronte per essere utilizzate in una vasta gamma di attività criminali. L’intervento è avvenuto in Piazza De Nicola, nei pressi dell’ex Tribunale, dove è stato individuato un punto vendita di telefonia mobile nel quale le schede SIM, appartenenti a un operatore internazionale, risultavano intestate a soggetti estranei o prive di documentazione d’identità valida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ruba cavi elettrici in un cantiere del centro storico, arrestato un 55enne Sorpreso dalla polizia locale mentre portava via il materiale utilizzato per la riqualificazione dell’area di San Donato - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale ? @GabusiMarco in audizione a @Montecitorio: “L’intenzione dello Stato di riordinare la normativa è vista favorevolmente, ma manca la valorizzazione del ruolo delle #Regioni, come previsto dalla Costituzione.” Più info: https://bit.ly/4q0qb - X Vai su X
Sequestrate oltre mille sim telefoniche usate dalla criminalità - investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di oltre 1. napolitoday.it scrive
Polizia Locale di Napoli: Sequestrate Oltre Mille SIM Telefoniche Usate per Attività Illecite - investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed ... Da reportweb.tv
Scoperto noto bar con dehors abusivo a Bagnoli, sequestrata la struttura - Napoli, sequestrata a Bagnoli una struttura abusiva di 18 mq realizzata su suolo pubblico. Riporta internapoli.it