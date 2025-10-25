Pogba quando torna in campo l’ex Juventus? Annuncio di Pocognoli il Monaco potrebbe farlo esordire tra… Novità importanti

Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato così del rientro in campo dell’ex centrocampista della Juventus. Ecco cosa ha detto. Un passo avanti, ma la strada è ancora lunga. Il ritorno in campo di Paul Pogba slitta ancora. A confermarlo è stato l’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, che pur esprimendo gioia per il rientro in gruppo del centrocampista francese, ha frenato gli entusiasmi: serviranno ancora diverse settimane prima di rivederlo in una partita ufficiale. “Vicino al rientro, ma servono ancora delle tappe”. Dopo oltre due anni di stop tra squalifica e infortuni, l’ex stella di Juventus e Manchester United ha finalmente riassaporato il campo, tornando ad allenarsi con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

