Pogba quando torna in campo l’ex Juventus? Annuncio di Pocognoli il Monaco potrebbe farlo esordire tra… Novità importanti
Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato così del rientro in campo dell’ex centrocampista della Juventus. Ecco cosa ha detto. Un passo avanti, ma la strada è ancora lunga. Il ritorno in campo di Paul Pogba slitta ancora. A confermarlo è stato l’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, che pur esprimendo gioia per il rientro in gruppo del centrocampista francese, ha frenato gli entusiasmi: serviranno ancora diverse settimane prima di rivederlo in una partita ufficiale. “Vicino al rientro, ma servono ancora delle tappe”. Dopo oltre due anni di stop tra squalifica e infortuni, l’ex stella di Juventus e Manchester United ha finalmente riassaporato il campo, tornando ad allenarsi con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
$Pogba torna in campo ? Primo allenamento con il $Monaco - X Vai su X
Pogba torna in campo ? Primo allenamento con il Monaco - facebook.com Vai su Facebook
Pogba torna a sorridere: primo allenamento in gruppo con il Monaco, Pocognoli aggiorna sulle sue condizioni - Pogba riparte dal Monaco: allenamento in gruppo e segnali incoraggianti, l’annuncio di Pocognoli. Da calcionews24.com
Pogba, questa volta il ritorno è vicino: l'annuncio del tecnico del Monaco, scatta la mission impossible Mondiale - L'incubo di Pogba è quasi alle spalle: l'ex Juventus è vicino al ritorno in campo col Monaco. Scrive sport.virgilio.it
Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica: l’allenatore del Monaco annuncia la data - Paul Pogba scalpita per tornare in campo e l'occasione giusta potrebbe arrivare prima del previsto: il francese ha scontato la sua squalifica per doping, restando fermo per 18 mesi dopo l'assunzione ... Da fanpage.it