Pogba quando torna in campo l’ex Juventus? Annuncio di Pocognoli il Monaco potrebbe farlo esordire tra… Novità importanti

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogba, il tecnico del Monaco Pocognoli ha parlato così del rientro in campo dell’ex centrocampista della Juventus. Ecco cosa ha detto. Un passo avanti, ma la strada è ancora lunga. Il ritorno in campo di Paul Pogba slitta ancora. A confermarlo è stato l’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli, che pur esprimendo gioia per il rientro in gruppo del centrocampista francese, ha frenato gli entusiasmi: serviranno ancora diverse settimane prima di rivederlo in una partita ufficiale. “Vicino al rientro, ma servono ancora delle tappe”. Dopo oltre due anni di stop tra squalifica e infortuni, l’ex stella di Juventus e Manchester United ha finalmente riassaporato il campo, tornando ad allenarsi con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pogba quando torna in campo l8217ex juventus annuncio di pocognoli il monaco potrebbe farlo esordire tra8230 novit224 importanti

© Juventusnews24.com - Pogba, quando torna in campo l’ex Juventus? Annuncio di Pocognoli, il Monaco potrebbe farlo esordire tra… Novità importanti

Altre letture consigliate

pogba torna campo l8217exPogba torna a sorridere: primo allenamento in gruppo con il Monaco, Pocognoli aggiorna sulle sue condizioni - Pogba riparte dal Monaco: allenamento in gruppo e segnali incoraggianti, l’annuncio di Pocognoli. Da calcionews24.com

pogba torna campo l8217exPogba, questa volta il ritorno è vicino: l'annuncio del tecnico del Monaco, scatta la mission impossible Mondiale - L'incubo di Pogba è quasi alle spalle: l'ex Juventus è vicino al ritorno in campo col Monaco. Scrive sport.virgilio.it

Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica: l’allenatore del Monaco annuncia la data - Paul Pogba scalpita per tornare in campo e l'occasione giusta potrebbe arrivare prima del previsto: il francese ha scontato la sua squalifica per doping, restando fermo per 18 mesi dopo l'assunzione ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pogba Torna Campo L8217ex