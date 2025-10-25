Pogacar avvisato il suo dominio sta per finire | il dato è chiaro

Occhio al futuro e Tadej Pogacar sembra essere avvisato. I numeri non lasciano dubbi e dal prossimo anno si cambierà registro. La stagione ufficiale del ciclismo è ormai finita, il maltempo e l’inverno è alle porte e per qualche mese sarà tutto in pausa. Il 2025 è stato ancora una volta l’anno di Tadej Pogacar, fuoriclasse che anche in questi mesi ha dimostrato il suo valore, lasciando praticamente le briciole a tutti gli avversari. Siamo al 2025 e Tadej quest’anno ha dimostrato di saper correre su qualsiasi competizione, non solo nei grandi giri ma anche nelle corse da un giorno. Per il futuro però Pogacar è avvisato e non deve sbagliare. 🔗 Leggi su Sportface.it