Pochi italiani usano le cinture posteriori in aumento uso seggiolino bebè I dati Iss

Tg24.sky.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove italiani su dieci utilizzano sempre la cintura di sicurezza anteriore in auto, ma la percentuale cala drasticamente quando si parla di quelle posteriori  e dei dispositivi di sicurezza per i bambini, con dati in leggero miglioramento per questi ultimi. Una percentuale significativa di persone inoltre continua a guidare sotto l’effetto di alcol. La fotografia, relativa al biennio 2023-24, è della sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

pochi italiani usano le cinture posteriori in aumento uso seggiolino beb232 i dati iss

© Tg24.sky.it - Pochi italiani usano le cinture posteriori, in aumento uso seggiolino bebè. I dati Iss

Scopri altri approfondimenti

pochi italiani usano cintureSicurezza in auto, pochi usano le cinture posteriori ma più attenzione ai bebè - Nove italiani su dieci utilizzano sempre la cintura di sicurezza anteriore ma molti guidano sotto l’effetto dell’alcol. mammemagazine.it scrive

pochi italiani usano cinturePochi italiani usano le cinture posteriori, in aumento uso seggiolino bebè. I dati Iss - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pochi italiani usano le cinture posteriori, in aumento uso seggiolino bebè. Da tg24.sky.it

pochi italiani usano cintureSicurezza stradale: cinture di sicurezza posteriori ancora poco utilizzate in Italia - Nove italiani su dieci dichiarano di allacciare sempre la cintura di sicurezza sul sedile anteriore, ma il dato cambia drasticamente ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pochi Italiani Usano Cinture