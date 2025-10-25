Pnrr Mic | 300 milioni per luoghi della cultura accessibili e senza ostacoli

Grazie all’attivazione dei fondi Pnrr da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati ad oltre mille istituti pubblici e privati, sarà possibile garantire che tutti i cittadini vivano i luoghi della cultura senza ostacoli. “Dietro questi numeri – si legge in una nota – c’è un impegno concreto a rendere ogni museo, biblioteca, parco archeologico e archivio uno spazio davvero aperto, dove ciascuno possa sentirsi accolto, orientato e partecipe. Non soltanto rampe, ascensori o segnaletiche rinnovate, ma anche nuove narrazioni, tecnologie inclusive, percorsi sensoriali, strumenti per la comunicazione accessibile e personale formato ad ascoltare e rispondere alle esigenze di tutti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il progetto da 3,6 milioni del Pnrr creerà una cittadella dello sport e un polo europeo della pallamano - facebook.com Vai su Facebook

Ritardi sui fondi #Pnrr, spesi in #Sicilia solo 510 milioni su quasi 2 miliardi. Appena il 26% utilizzato dagli assessorati, rendicontato a Bruxelles il 7%. Mancano 8 mesi per ultimare i progetti, il rischio è di perdere i finanziamenti @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X

Che fine ha fatto il Pnrr? Miliardi spesi a metà e burocrazia, perché il piano non sta facendo crescere l’Italia - Nonostante gli oltre 194 miliardi stanziati, il Pnrr ha prodotto effetti limitati sulla crescita e il pil 2025 salirà appena dello 0,7%. milanofinanza.it scrive

Tutti i milioni del Pnrr: gli interventi finiti e quelli da terminare - Mercato ortofrutticolo, volo per l'infanzia di via Adige, progetto Pinqua a San Domenico e altro a Udine: i dettagli dei finanziamenti tra Piano nazionale di ripresa e resilienza, Comune, Regione e St ... Come scrive udinetoday.it

Pnrr, Cgil: “A rischio 35 miliardi, il Piano va ripensato” - Ma in bilico, perché non impegnati a fronte dei 194,4 miliardi complessivi del Pnrr. Come scrive repubblica.it