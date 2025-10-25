Plures lancia il nuovo sito e la Aliapp Tutte le informazioni nel solito posto

FIRENZE Plures Alia lancia il nuovo sito www.aliaserviziambientali.it e la nuova Aliapp, un ecosistema digitale integrato che consente di accedere in modo immediato e personalizzato a tutti i servizi della multiutility, da smartphone, tablet o computer. La nuova piattaforma permette, tra le altre cose, di iscriversi o subentrare alla Tari e alla Taric, richiedere ritiri on demand, consultare mappe interattive di cassonetti e pulizia strade, pagare online (per gli utenti Taric) in modo rapido e sicuro, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta smart, ossia una bolletta digitale interattiva, consultabile online in formato navigabile, che offre la possibilità di visualizzare in modo chiaro importi, scadenze e dettagli di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Plures lancia il nuovo sito e la Aliapp. Tutte le informazioni nel solito posto

