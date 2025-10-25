Più si aiutano i palestinesi e più loro diventano nazisti
Se non la trovate in libreria oppure online, qualche copia del Mein Kampf di Adolf Hitler è ancora disponibile, benché in lingua araba, presso gli enti di beneficenza palestinesi. L’hanno scovata i militari israeliani durante una perquisizione presso la sede della Islamic Charity Association, a Hebron, in Cisgiordania. Quale concetto di carità avessero sviluppato i dirigenti dell’organizzazione, può essere desunto dalla loro affiliazione a Hamas, per cui raccoglievano fondi allo scopo di uccidere ebrei. In cima ai loro pensieri rimane comunque sempre lo sterminio di massa compiuto durante il III Reich tedesco, impresa per cui l’allora gran muftì di Gerusalemme, Amin Al-Husseini fece da consulente del Führer. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
