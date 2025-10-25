Più miniere riciclo e scorte strategiche | cosa prevede il piano Ue sulle terre rare

In un momento tumultuoso per la geopolitica globale, la Commissione Europea lancia un messaggio chiaro: l’Europa deve avere la volontà e la capacità di trasformarsi, assumendo un ruolo pienamente autonomo nella nuova geoeconomia globale. Lo ha ribadito la presidente Ursula von der Leyen intervenendo al forum Berlin Global Dialogue 2025, invitando i leader europei a una “nuova mentalità”, capace di unire coraggio, urgenza e indipendenza. Von der Leyen ha messo in luce due fronti decisivi per il futuro dell’Unione: la necessità di riformare le istituzioni e quella di rafforzare l’ autonomia industriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

