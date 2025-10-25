Più controlli nelle stazioni e sui treni

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si concentreranno anche nel Lodigiano i servizi straordinari di vigilanza disposti dal Compartimento Polizia ferroviaria Lombardia lungo la tratta Milano-Lodi dopo il tavolo con il prefetto Davide Garra. Obiettivo, potenziare la sicurezza reale e quella percepita dai viaggiatori, contrastando episodi di degrado e comportamenti illeciti nelle stazioni e a bordo dei convogli. Il rafforzamento dei controlli sarà operativo da venerdì con pattugliamenti intensificati sui treni in transito e nelle aree di pertinenza delle stazioni di Casalpusterlengo (nella foto) e Codogno, nodi cruciali della mobilità provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pi249 controlli nelle stazioni e sui treni

© Ilgiorno.it - Più controlli nelle stazioni e sui treni

Approfondisci con queste news

pi249 controlli stazioni treniPiù controlli nelle stazioni e sui treni - Si concentreranno anche nel Lodigiano i servizi straordinari di vigilanza disposti dal Compartimento Polizia ferroviaria Lombardia lungo la ... Da ilgiorno.it

pi249 controlli stazioni treni«Treni, più agenti e controlli straordinari» - PREFETTURA Già da oggi alcune stazioni saranno blindate, dal Sudmilano fino al Basso Lodigiano ... Come scrive ilcittadino.it

Controlli sui treni o nelle stazioni in Lombardia: raffica di sequestri tra armi e droga nel 2024 - Il Compartimento della Polizia ferroviaria della regione Lombardia riassume il lavoro fatto dalla polizia ferroviaria nelle stazioni ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Controlli Stazioni Treni