Più controlli nelle stazioni e sui treni
Si concentreranno anche nel Lodigiano i servizi straordinari di vigilanza disposti dal Compartimento Polizia ferroviaria Lombardia lungo la tratta Milano-Lodi dopo il tavolo con il prefetto Davide Garra. Obiettivo, potenziare la sicurezza reale e quella percepita dai viaggiatori, contrastando episodi di degrado e comportamenti illeciti nelle stazioni e a bordo dei convogli. Il rafforzamento dei controlli sarà operativo da venerdì con pattugliamenti intensificati sui treni in transito e nelle aree di pertinenza delle stazioni di Casalpusterlengo (nella foto) e Codogno, nodi cruciali della mobilità provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
