Pistoia capitale italiana del libro Giuli ufficializza l’investitura In arrivo cinquecentomila euro

di Linda Meoni PISTOIA La battuta ci scappa, inevitabile: "La busta la apro dopo. Prima canto". E la sala ride rumorosamente. Il riferimento evidente è a una settimana fa, quando alla proclamazione del titolo Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027 è accaduto qualcosa d'insolito: il ministro della cultura Alessandro Giuli ha intonato "Albachiara" di Vasco Rossi, a render pubblico con un gioco di parole il nome della vincitrice. Sei giorni dopo siamo ancora in via del Collegio Romano, sede del Mic, stavolta nella bellissima Sala della Crociera, stavolta per la proclamazione della Capitale italiana del libro 2026.

