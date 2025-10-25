Un crowdfunding per continuare a nuotare. Dopo la chiusura della piscina, le famiglie a Copparo non si arrendono e lanciano una raccolta fondi. Ecco la lettera dei genitori: "Dopo decenni di storia, successi e formazione sportiva, il Centro Nuoto Copparo ha dovuto sospendere ogni attività a causa della revoca della concessione comunale per la gestione dell’impianto. Un colpo durissimo per un’intera comunità e, soprattutto, per oltre 40 giovani atleti agonisti e preagonisti che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza una vasca dove allenarsi. Dietro ogni bracciata di questi ragazzi ci sono anni di impegno, di sacrifici condivisi con le famiglie, di allenamenti quotidiani che hanno insegnato disciplina, rispetto e passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina, giovani atleti con le valigie: "Una raccolta fondi per aiutarli"