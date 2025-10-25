Pisa tenta furto in hotel e si nasconde sotto un letto | arrestato dopo un inseguimento

Un cittadino algerino è stato arrestato dalla Polizia a Pisa per tentato furto aggravato in un hotel, dopo essere stato sorpreso nella mansarda. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pisa, tenta furto in hotel e si nasconde sotto un letto: arrestato dopo un inseguimento

