Pisa tenta furto in hotel e si nasconde sotto un letto | arrestato dopo un inseguimento

Un cittadino algerino è stato arrestato dalla Polizia a Pisa per tentato furto aggravato in un hotel, dopo essere stato sorpreso nella mansarda. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

