Pisa danneggia sette auto e si scaglia contro la volante | 41enne fermato dopo una notte di follia
Un 41enne senegalese è stato denunciato a Pisa per danneggiamento di sette auto e beni pubblici in via Archimede. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
In Via Piave scontri tra tifosi. Gli ultras veronesi hanno indisturbati raggiunti la zona di San Rossore il Polo Porta Nuova e Via Contessa Matilde senza nessun controllo L, fino poi ad arrivare allo scontro con i tifosi Pisani in Via Piave, dopo aver danneggiato l - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, danneggia sette auto e si scaglia contro la volante: 41enne fermato dopo una notte di follia - Un 41enne senegalese è stato denunciato a Pisa per danneggiamento di sette auto e beni pubblici in via Archimede. Come scrive virgilio.it