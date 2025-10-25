Pisa danneggia sette auto e si scaglia contro la volante | 41enne fermato dopo una notte di follia

Un 41enne senegalese è stato denunciato a Pisa per danneggiamento di sette auto e beni pubblici in via Archimede. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pisa, danneggia sette auto e si scaglia contro la volante: 41enne fermato dopo una notte di follia

Approfondisci con queste news

In Via Piave scontri tra tifosi. Gli ultras veronesi hanno indisturbati raggiunti la zona di San Rossore il Polo Porta Nuova e Via Contessa Matilde senza nessun controllo L, fino poi ad arrivare allo scontro con i tifosi Pisani in Via Piave, dopo aver danneggiato l - facebook.com Vai su Facebook

Pisa, danneggia sette auto e si scaglia contro la volante: 41enne fermato dopo una notte di follia - Un 41enne senegalese è stato denunciato a Pisa per danneggiamento di sette auto e beni pubblici in via Archimede. Come scrive virgilio.it