Pirata della strada scatta l’arresto Era in auto con la figlia di un anno quando travolse un pedone e il cane

Quando ha investito e ucciso Donato De Carlo aveva in auto la figlia di un anno. Per questo non si è fermato. A dirlo davanti al giudice per le indagini preliminari è stato l’imprenditore quarantenne che era al volante, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sarebbe poi risultato sotto effetto di sostanze stupefacenti nei test eseguiti dagli inquirenti. Nei suoi confronti il gip ha accolto la richiesta della pubblica ministera Laura Taddei, che aveva chiesto gli arresti domiciliari. A eseguire l’ordinanza di misura cautelare sono stati i carabinieri della compagnia di Cortona, che già la notte dei fatti avevano bussato alla sua porta dopo averlo denunciato per ciò che aveva da poco commesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pirata della strada, scatta l’arresto. Era in auto con la figlia di un anno quando travolse un pedone e il cane

