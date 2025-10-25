Piqué su Yamal | È speciale non sappiamo quanto potremo godercelo quindi non roviniamolo
Gerard Piqué ha parlato a Jijantes in vista del Clásico, commentando sia la storica rivalità tra Barcellona e Real Madrid sia il talento di Lamine Yamal. Le parole di Piqué. «La rivalità tra Barça e Madrid è sempre esistita. Ci accusiamo a vicenda di rubare» Su Yamal: «Accettiamolo così com’è, è speciale. Ovviamente, crescerà con l’esperienza. Nessuno è uguale a 18 anni e a 38. Che lo critichino da Madrid? È comprensibile, loro vorrebbero avere un giocatore come lui. Non sappiamo per quanto tempo potremo godercelo, quindi non roviniamolo. Nel calcio di oggi devi prenderti cura di te stesso. Tutti i giocatori che stanno arrivando vivono il calcio in maniera diversa, ma sanno gestirsi e dobbiamo accettarlo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
