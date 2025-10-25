Pisa, 25 ottobre 2025 – I danni del maltempo che si è abbattuto in questi giorni non si sono limitati al litorale. Anche il centro città ha dovuto fare i conti con gli effetti del temporale che, pur senza raggiungere la forza della mareggiata – niente venti a 120 chilometri orari né onde di cinque metri – ha colpito con violenza Pisa e, in particolare, l’area del nuovo ospedale di Cisanello. Durante il nubifragio del pomeriggio di giovedì, l’acqua è infatti riuscita a penetrare all’interno di uno dei reparti più moderni del policlinico, provocando un piccolo allagamento in corsia. Le immagini, riprese in un video e diffuse in poche ore sui social, mostrano un getto d’acqua che scende copioso dal soffitto davanti alla porta di un reparto, con frammenti di controsoffitto che cadono a terra e il personale sanitario impegnato a tamponare la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piove dentro il nuovo Cisanello, allagamento e crollo dei pannelli