Pio Esposito il ragazzo venuto da domani In Italia è esplosa la Piomania

Da Castellammare a Brescia, dal rapporto con i fratelli calciatori a quello con Chivu, ecco chi è il goleador della provvidenza, già a segno col club e in Nazionale, che Marotta e Ausilio hanno blindato fino al 2030. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pio Esposito, il ragazzo venuto da domani. In Italia è esplosa la Piomania

