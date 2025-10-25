Pio Esposito il ragazzo venuto da domani In Italia è esplosa la Piomania

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Castellammare a Brescia, dal rapporto con i fratelli calciatori a quello con Chivu, ecco chi è il goleador della provvidenza, già a segno col club e in Nazionale, che Marotta e Ausilio hanno blindato fino al 2030. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pio Esposito, il ragazzo venuto da domani. In Italia è esplosa la Piomania

