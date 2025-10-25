Palermo, 25 ottobre 2025 - "Dopo 45 anni si sta cercando col lumicino ancora la verità sul delitto di Piersanti Mattarella. Questo mi procura una profonda amarezza, ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavano da anni". A parlare è Salvatore Butera, che fu consigliere economico e amico intimo del presidente della Regione siciliana, ucciso 45 anni fa. "È stata arrestata una persona, questo è un punto fermo. Forse ci sono altri depistatori. Per me rimane valida la pista nera ", dice ancora all' Ansa, commentando l'arresto di Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex prefetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piersanti Mattarella, il consigliere e amico: “Per me rimane valida la pista nera”