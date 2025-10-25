Piero Grasso s’è perso la prova del delitto Mattarella

Laverita.info | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex prefetto arrestato: avrebbe depistato le indagini sul guanto (fotografato sulla scena dell’omicidio e poi sparito) con le impronte del killer del fratello del capo dello Stato. Ma l’ex presidente del Senato, allora pm dell’inchiesta: «Mai saputo di quel reperto». 🔗 Leggi su Laverita.info

piero grasso s8217232 perso la prova del delitto mattarella

© Laverita.info - Piero Grasso s’è perso la prova del delitto Mattarella

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Piero Grasso S8217232 Perso