Piccoli antagonisti crescono | nei licei occupazioni pro-Pal e dibattiti a monopolio dem Alle elementari lavoretti sulla Flotilla

Alla faccia del dibattito e del confronto, occupazioni prodromiche all’indottrinamento, scuole come centri sociali che esondano di attivisti e giovanissimi presi dal sacro fuoco della battaglia del momento. Eppure, nonostante minacce e presidi, anatemi e comunicati deliranti, l’onda pro-Pal fa risacca. E si ritorce su se stessa. L’ultima miccia è scattata a Roma con l’occupazione del liceo Righi, innescata dalle polemiche per un convegno intitolato “Prospettive di pace per Gaza” che prevedeva la partecipazione di esponenti della Global Sumud Flotilla senza alcun contraddittorio in programma. L’indottrinamento, però, non nasce – e sicuramente non si ferma – alle superiori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

