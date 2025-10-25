Piccini | Il calcio la dipendenza dai social la depressione che resta tabù Racconto il mio inferno
L'ex terzino dal successo agli infortuni in serie che lo hanno fatto cadere in depressione: "È stata dura, ma il libro che ho scritto è stato la mia terapia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
PESANTE SCONFITTA DEL CHIETI FEMMINILE Parte molto male il Chieti Calcio Femminile. La prima del campionato si conclude con una pesante sconfitta (4-0) sul campo della Casolese, matricola del girone C della serie C. Morucci, Fanciulli, Asta e Piccini - facebook.com Vai su Facebook
Piccini si ritira dal calcio giocato a 32 anni. L'emozionante lettera d'addio sui social - Cristiano Piccini lascia il calcio giocato, all'età di 32 anni il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, che poi in Italia ha vestito le maglie anche di Carrarese, Spezia, Livorno ... Lo riporta tuttomercatoweb.com