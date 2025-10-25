Piccini | Il calcio la dipendenza dai social la depressione che resta tabù Racconto il mio inferno

L'ex terzino dal successo agli infortuni in serie che lo hanno fatto cadere in depressione: "È stata dura, ma il libro che ho scritto è stato la mia terapia".

© Gazzetta.it - Piccini: "Il calcio, la dipendenza dai social, la depressione che resta tabù. Racconto il mio inferno"

Piccini si ritira dal calcio giocato a 32 anni. L'emozionante lettera d'addio sui social - Cristiano Piccini lascia il calcio giocato, all'età di 32 anni il difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, che poi in Italia ha vestito le maglie anche di Carrarese, Spezia, Livorno ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

