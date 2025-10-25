Piccini e i social | Mi hanno rovinato Leggevo i commenti e

L’ex terzino si racconta alla Gazzetta dello Sport: dal periodo d’oro ai numerosi infortuni che lo hanno trascinato nella depressione. “È stato un momento difficile, ma scrivere il mio libro è diventato la mia forma di terapia.”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

