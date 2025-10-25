Picchiati e rapinati alla Vucciria | la notte da incubo di due turisti canadesi denunciati 4 giovani
A distanza di quattro mesi dalla notte da incubo vissuta da due turisti, picchiati e derubati nel cuore della Vucciria, i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno denunciato in stato di libertà quattro ragazzi di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine e di età compresa tra i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
