Picchiati e rapinati alla Vucciria | la notte da incubo di due turisti canadesi denunciati 4 giovani

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di quattro mesi dalla notte da incubo vissuta da due turisti, picchiati e derubati nel cuore della Vucciria, i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno denunciato in stato di libertà quattro ragazzi di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine e di età compresa tra i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

