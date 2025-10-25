Picchia con calci e pugni la compagna che finisce in ospedale

Ha picchiato con calci e pugni la compagna tanto da rendere necessario il suo trasporto in ospedale: un giovane di 27 anni, di origini moldave, è stato arrestato a Latina dai carabinieri e portato in carcere. I fatti risalgono alla notte del 23 ottobre e si sono verificati nel capoluogo pontino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

