Picasso il ritratto di Dora Maar venduto all’asta per 32 milioni di euro

Un ritratto vivace di Dora Maar, musa e compagna di Picasso, è stato venduto all’asta a Parigi per 32 milioni di euro (circa 37 milioni di dollari, commissioni incluse) dopo oltre ottant’anni fuori dal mercato. Dipinto nel 1943, il quadro mostra Maar con un cappello fiorito dai colori intensi. L’opera, appartenente alla serie “Donna con cappello”, non era mai stata esposta pubblicamente e proveniva dalla collezione privata della famiglia, segnando un momento di grande rilevanza artistica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Picasso, il ritratto di Dora Maar venduto all’asta per 32 milioni di euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

quando Michelangelo, Van Gogh, Modigliani, Picasso, Dalì ed Andy Warhol insistono per farti un ritratto - facebook.com Vai su Facebook

Picasso, il ritratto di Dora Maar venduto all’asta per 32 milioni di euro - Un ritratto vivace di Dora Maar, musa e compagna di Picasso, è stato venduto all’asta a Parigi per 32 milioni di euro (circa 37 milioni di dollari, ... Secondo lapresse.it

Un Picasso sconosciuto all’asta a Parigi: è un ritratto di Dora Maar - Parigi, 18 settembre 2025 – Il suo valore è stimato intorno agli otto milioni di euro e andrà all’asta il prossimo 24 ottobre all’Hotel Drouot di Parigi, dove oggi è stato presentato. Si legge su quotidiano.net

Ritratto segreto: un Picasso ritrovato va all'asta a Parigi - Un dipinto di Picasso, riemerso dopo oltre ottant’anni e mai mostrato al pubblico, sarà battuto all’asta da Drouot il 24 ottobre con una stima di almeno otto milioni di euro. Riporta rainews.it