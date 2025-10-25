Piazzapulita Bocchino spiana il sindaco | Ma siamo impazziti?

Duro scontro a Piazzapulita tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, sul boicottaggio dei farmaci israeliani nel suo comune, in segno di solidarietà al popolo palestinese, soprattutto ora che l’accordo di tregua firmato sembra traballare e non poco. Comincia Corrado Formigli, conduttore del talk di approfondimento di La7, ponendo una semplice domadna a Bocchino: “Quello di Sesto Fiorentino è un sistema pacifico di protestare no?”. Bocchino, però, non ci sta ed è assolutamente contrario: “Se io fossi un cittadino di Sesto Fiorentino, in cura con un farmaco israeliano, lo denuncerei penalmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

