Piazzapulita Bocchino spiana il sindaco | Ma siamo impazziti?

Liberoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro scontro a Piazzapulita tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, sul boicottaggio dei farmaci israeliani nel suo comune, in segno di solidarietà al popolo palestinese, soprattutto ora che l’accordo di tregua firmato sembra traballare e non poco. Comincia Corrado Formigli, conduttore del talk di approfondimento di La7, ponendo una semplice domadna a Bocchino: “Quello di Sesto Fiorentino è un sistema pacifico di protestare no?”. Bocchino, però, non ci sta ed è assolutamente contrario: “Se io fossi un cittadino di Sesto Fiorentino, in cura con un farmaco israeliano, lo denuncerei penalmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

piazzapulita bocchino spiana il sindaco ma siamo impazziti

© Liberoquotidiano.it - Piazzapulita, Bocchino spiana il sindaco: "Ma siamo impazziti?"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

piazzapulita bocchino spiana sindacoPiazzapulita - Puntata del 23/10/2025 - Piazzapulita: stampa sotto attacco e fondi per la cultura in Sicilia Al centro della trasmissione, l’attentato contro Sigfrido Ranucci e le pressioni subite dal mondo dell’informazione. Scrive la7.it

piazzapulita bocchino spiana sindacoBoicottaggio su farmaci israeliani a Sesto Fiorentino, scontro tra Bocchino e il sindaco: "Ma siamo impazziti?" - Scontro a Piazzapulita tra Italo Bocchino e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi sul boicottaggio dei farmaci israeliani. Lo riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Piazzapulita Bocchino Spiana Sindaco