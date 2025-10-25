Piazza della Libertà conto alla rovescia per l' apertura della gelateria Cioffi
Tanta curiosità a Piazza della Libertà, a Salerno, dove sembra ormai imminente l'apertura di una nuova sede della storica gelateria Cioffi, i cui gestori sono gli stessi della nota gelateria di Filetta. Ad arricchire l'offerta enogastronomica sarà nei prossimi mesi anche il ristorante “Pescheria”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
