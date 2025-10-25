Piangipane incubo piccioni | Un’assemblea pubblica per risolvere il problema

Fotografie, fatture, documenti e tutto ciò che possa attestare i danni della "colonia di oltre 400 piccioni che da anni ha invaso la zona di via Braccesca a Piangipane causando enormi problemi". L’obiettivo? "Presentarsi uniti davanti agli organi competenti, tra cui Comune, Ausl e Azimut, per fermare una situazione ormai fuori controllo". Queste le parole di Veronica Casadei, residente di Piangipane, che sta organizzando un’assemblea pubblica e, attraverso lo studio di famiglia, raccogliendo i documenti. "I piccioni ci sono da oltre 50 anni – spiega Casadei -, mia mamma da bambina si ricorda che una signora gli dava da mangiare e, probabilmente, quella famiglia non ha mai smesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

