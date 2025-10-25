E’ la vigilia del ritorno in campo per la Pianese che domani alle 17,30 attende il Ravenna al Comunale. Un avversario fin qui protagonista di una eccellente stagione e motivato a riscattare il ko casalingo contro la capolista Arezzo dell’ultimo turno. "Abbiamo affrontato una squadra neopromossa ma ben organizzata, che aveva bisogno di far punti". Così Luca Ercolani (nella foto), difensore centrale e vicecapitano della Pianese, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Il classe 1999 è partito infatti dal 2-2 maturato al Comunale di Piancastagnaio contro il Bra. "Noi venivamo da una sconfitta e abbiamo cercato di interpretare la gara nel modo più aggressivo possibile – ha aggiunto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese pronta a sfidare il Ravenna. Ercolani: "Verranno a dare battaglia"