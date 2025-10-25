Pfas Uniamo Tribano propone un tavolo intercomunale di confronto con Arpav
Un tavolo intercomunale di confronto con Arpav Veneto, un piano di monitoraggio e la pubblicazione dei dati ambientali per informare i cittadini. Sono le richieste contenute nella mozione presentata dal gruppo consiliare Uniamo Tribano, firmata dal capogruppo Roberto Bazzarello, per affrontare in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Pfas nei pesci del canale, l'allerta nella Bassa accende lo scontro politico: «Le scelte vanno condivise, serve un tavolo intercomunale» - L'intervento del sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, sulla presenza di Pfas nella Fossa Monselesana, che attraversa anche il suo territorio, rinnova più di ... Si legge su ilgazzettino.it
PFAS nella Fossa Monselesana? Cavazzana chiede un confronto immediato con ARPAV - Secondo i dati raccolti dall’Ufficio Ambientale Europeo (EEB) la Fossa Monselesana risulterebbe il corso d’acqua con i pesci più contaminati da PFAS in Italia, con valori che superano di centinaia di ... Segnala padovaoggi.it