Pfas Uniamo Tribano propone un tavolo intercomunale di confronto con Arpav

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tavolo intercomunale di confronto con Arpav Veneto, un piano di monitoraggio e la pubblicazione dei dati ambientali per informare i cittadini. Sono le richieste contenute nella mozione presentata dal gruppo consiliare Uniamo Tribano, firmata dal capogruppo Roberto Bazzarello, per affrontare in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pfas uniamo tribano proponePfas nei pesci del canale, l'allerta nella Bassa accende lo scontro politico: «Le scelte vanno condivise, serve un tavolo intercomunale» - L'intervento del sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, sulla presenza di Pfas nella Fossa Monselesana, che attraversa anche il suo territorio, rinnova più di ... Si legge su ilgazzettino.it

pfas uniamo tribano proponePFAS nella Fossa Monselesana? Cavazzana chiede un confronto immediato con ARPAV - Secondo i dati raccolti dall’Ufficio Ambientale Europeo (EEB) la Fossa Monselesana risulterebbe il corso d’acqua con i pesci più contaminati da PFAS in Italia, con valori che superano di centinaia di ... Segnala padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Pfas Uniamo Tribano Propone