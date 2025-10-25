Pestato per un debito | arrestati gli assalitori
di Antonella Marchionni Prima lo hanno attirato con una scusa nel loro autosalone, lo hanno chiuso a chiave e pestato a sangue per fargli restituire un debito di tremila euro legato a cessioni di cocaina. Poi, due mesi dopo, per "ricordargli" chi comandava, gli hanno incendiato l’auto della compagna. Una sequenza da film criminale, ma tutta vera, andata in scena nel cuore del Montefeltro e conclusa ora con due arresti. Dietro la spirale di violenza, un intreccio di droga, minacce e regolamenti di conti tra italiani: titolare e dipendente trentenni di un autosalone della zona, entrambi pregiudicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
