Un allenamento per decidere se Kay Felder è abile e arruolato oppure se è meglio temporeggiare ed attendere il turno infrasettimanale di mercoledì con Pistoia per ributtare l’americano nella mischia. Ieri il play si è unito per la prima volta ai compagni dopo un paio di sedute senza contatti e toccherà allo staff scegliere se utilizzarlo nel derby di Rimini dato che quella di oggi, come di solito si usa alla vigilia del match, sarà solamente una seduta di rifinitura. I timori di alterare i meccanismi di un orologio che dopo cinque vittorie consecutive funziona alla perfezione sono reali, così come quelli di non voler forzare un ritorno proprio in una partita così delicata: Felder scalpita per giocare, ma i ritmi saranno alti in questo battaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro arriva da capolista al derby. A Rimini per proseguire la striscia. Per Felder si decide in extremis