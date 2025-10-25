Perugia-Livorno strade chiuse e divieto di vendita e somministrazione di alcol vicino al Curi

Il Comune di Perugia ha disposto le limitazioni alla vendita e somministrazione di alcol in occasione di Perugia–Livorno e la chiusura delle strade di accesso stadio dalle ore 19.30.In vista dell’incontro di calcio Perugia–Livorno, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Renato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVORNO, ROMA, PERUGIA ARRIVIAMO!!!! GRAZIE PER LA FIDUCIA CHE CI DATE ANCHE DA LONTANO - facebook.com Vai su Facebook

#SerieC gr.B Perugia-Rimini 0-1 Forlì-Ternana 1-1 Guidonia-Pianese 1-0 Pineto-Livorno 3-0 league table (top5) 1? Arezzo 24 2? Ravenna 21 3? Ascoli 20 4? Sambenedettese 14 5? Ternana 14 #calcio #football - X Vai su X

Perugia–Livorno: limitazioni alla vendita di alcol e chiusura strade per motivi di sicurezza - 30 allo stadio Renato Curi, il Comune di Perugia ha disposto restrizioni sulla vendita e somministrazione di be ... umbria24.it scrive

Rischio forte vento: il Comune di Perugia blinda parchi, cimiteri e il Luna Park - L'ordinanza: "Inoltre, per le Università, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private, per i servizi educativi è vietato l’utilizzo di cortili, giardini, campi sportivi e spa ... Come scrive msn.com