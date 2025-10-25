Perugia-Livorno strade chiuse e divieto di vendita e somministrazione di alcol vicino al Curi

Perugiatoday.it | 25 ott 2025

Il Comune di Perugia ha disposto le limitazioni alla vendita e somministrazione di alcol in occasione di Perugia–Livorno e la chiusura delle strade di accesso stadio dalle ore 19.30.In vista dell’incontro di calcio Perugia–Livorno, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Renato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

