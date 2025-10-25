Perugia FdI celebra i tre anni di governo Meloni | Un traguardo di risultati e serietà

L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia Umbria al Teatro Brecht di San Sisto per celebrare i tre anni del governo Meloni, ha richiamato un pubblico numeroso. Un traguardo significativo – quello del terzo esecutivo più longevo della storia repubblicana – che, a detta degli organizzatori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Costacciaro, Montefalco, Gualdo Tadino, Corciano, Perugia e Montone il percorso che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature #perugia Tourné - facebook.com Vai su Facebook

FdI celebra i tre anni del Governo Meloni a Perugia - "Un terzo anno di Governo dove si stanno affrontando molti dossier", dalla sicurezza al lavoro, e ... ansa.it scrive

FdI celebra tre anni di governo Meloni: l'evento a Prato - Anche in Toscana Fratelli d'Italia festeggia tre anni di governo Meloni, nell'ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia e a cui partecipano ... Scrive gonews.it

Tre anni di Governo Meloni, evento al Brecht di FdI - La strada tracciata dal Presidente Giorgia Meloni e dal centrodestra è chiara e sta dando risultati indiscutibili": così - Segnala ansa.it