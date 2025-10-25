perugia concerto finale per musica dal mondo

Sontuoso concerto di chiusura della XXVI edizione di “Musica dal Mondo 2025“, il Festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili. L’appuntamento finale è questo pomeriggio alle 18.30 nella Basilica di San Pietro con ospiti i solisti, il Coro e l’Orchestra da Camera (nella foto) della chiesa Flottbek di Amburgo diretti da Simon Obermeier. I sessanta esecutori eseguiranno la messa luterana in sol maggiore e il concerto brandeburghese n.3 di Bach, i tre mottetti op.109 per doppio coro e la Nenia di Brahms La rassegna giovanile in questo 2025 ha visto la partecipazione di dodici complessi vocali, corali e strumentali provenienti dall’Italia e da Inghilterra, Germania, Olanda, Albania fino agli Stati Uniti e all’Uzbekistan per un itinerario musicale scandito da 12 tappe con protagonisti complessi giovanili provenienti da sette nazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

