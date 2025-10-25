Perseguitato in Egitto perché cristiano e nero Il mio nome è Wol dirlo è un atto libertà

25 ott 2025

Ventidue anni, sudanese ha passato la metà della propria vita a fuggire da guerre e persecuzioni. In Egitto è stato costretto a cambiare nome per celare il credo religioso, ma per l’Italia è Paese sicuro. Per il presidente Al Sisi l’Ue ha appena staccato un assegno da 200. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Perseguitato in Egitto perché cristiano e nero. “Il mio nome è Wol, dirlo è un atto libertà”

