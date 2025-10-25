Perseguitato in Egitto perché cristiano e nero Il mio nome è Wol dirlo è un atto libertà

Ventidue anni, sudanese ha passato la metà della propria vita a fuggire da guerre e persecuzioni. In Egitto è stato costretto a cambiare nome per celare il credo religioso, ma per l’Italia è Paese sicuro. Per il presidente Al Sisi l’Ue ha appena staccato un assegno da 200. 🔗 Leggi su Repubblica.it

