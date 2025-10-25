Perquisizioni nelle celle Trovato hashish in carcere
Perquisizioni nelle celle nella casa circondariale di Busto Arsizio, operazione che ha impegnato gli agenti della polizia penitenziaria, in servizio nella struttura in via per Cassano, a cui si sono aggiunti rinforzi da altre carceri. Obiettivo: individuare la presenza di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari. Gli interventi hanno permesso di trovare e sequestrare droga, panetti di hashish. "È una vittoria dello Stato – commenta Pierpaolo Giacovazzo, segretario generale di UilPa polizia penitenziaria Lombardia – quando c’è la volontà di intervenire i risultati ci sono". Quanto alla presenza di sostanza stupefacente, fa rilevare Giacovazzo, "non è un problema solo di Busto Arsizio, purtroppo è comune a tutte le strutture carcerarie, la droga entra dall’esterno in diversi modi, che sono costantemente attenzionati dagli agenti, il cui organico purtroppo nel carcere bustese, come in altre strutture detentive lombarde, è carente, sono 140 ma ne servirebbero almeno 171". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Nel penitenziario di #BustoArsizio in corso perquisizioni massicce. Gli agenti cercano anche gli smartphone - facebook.com Vai su Facebook
Perquisizioni contro chi manifesta pacificamente mentre dall'Italia partono le armi che polverizzano Gaza Ecco un campionario dei pericolosissimi oggetti rinvenuti: - dei fogli A4 con delle scritte - degli occhiali da sole - borracce con acqua - libri - biglietto del - X Vai su X
Perquisizioni nelle celle. Trovato hashish in carcere - Operazione della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Busto Arsizio. Scrive ilgiorno.it