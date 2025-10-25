Perquisizioni nelle celle nella casa circondariale di Busto Arsizio, operazione che ha impegnato gli agenti della polizia penitenziaria, in servizio nella struttura in via per Cassano, a cui si sono aggiunti rinforzi da altre carceri. Obiettivo: individuare la presenza di sostanze stupefacenti e di telefoni cellulari. Gli interventi hanno permesso di trovare e sequestrare droga, panetti di hashish. "È una vittoria dello Stato – commenta Pierpaolo Giacovazzo, segretario generale di UilPa polizia penitenziaria Lombardia – quando c’è la volontà di intervenire i risultati ci sono". Quanto alla presenza di sostanza stupefacente, fa rilevare Giacovazzo, "non è un problema solo di Busto Arsizio, purtroppo è comune a tutte le strutture carcerarie, la droga entra dall’esterno in diversi modi, che sono costantemente attenzionati dagli agenti, il cui organico purtroppo nel carcere bustese, come in altre strutture detentive lombarde, è carente, sono 140 ma ne servirebbero almeno 171". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perquisizioni nelle celle. Trovato hashish in carcere